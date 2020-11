[종합]'우다사3' 현우·지주연, 뜻밖의 동거 '달달'…반지 프러포즈 "나랑 같이 살래?"

[아시아경제 김봉주 기자] 배우 현우와 지주연 커플이 뜻밖의 동거를 하게 됐다.

4일 방송된 MBN '우리 다시 사랑할 수 있을까 3 - 뜻밖의 커플'(이하 '우다사3')에서는 현우-지주연 커플이 동거를 시작하는 모습이 그려졌다.

앞서 두 사람은 거침없는 로맨스로 다른 '우다사3' 커플들로부터 '실제 사귀냐'는 추궁을 받았다. 이에 현우가 "주위에선 다 우리가 결혼하는 줄 안다"며 의미심장한 대답을 남겼다.

이에 지주연이 "친한 언니 덕분에 '두 달 살이'할 집을 얻게 됐다"고 말하면서 현우와 한집살이에 나서게 됐다.

둘만의 공간에서 지주연이 "난 침구가 중요하다고 생각한다. 잠이 보약"이라며 함께 눕자고 제안하자 현우가 "뜨밤?"(뜨거운 밤) 이냐며 농담을 던졌다.

이어 현우가 짐을 풀다가 "어릴 때 같이 못했던 걸 이제라도 해보고 싶어 챙겨왔다"며 '추억의 불량식품'을 꺼냈다.

지주연은 "동년배라 이런 게 좋네"라고 화답하며 함께 불량식품을 즐기는데 갑자기 현우가 '왕 보석 반지' 사탕을 꺼내며 지주연의 손가락에 끼운다.

"주연아, 나랑 같이살래"라는 현우의 말에 지주연은 미소로 긍정의 의사를 전한다.

무르익은 분위기 속에서 두 사람은 결혼에 대한 로망과 각자의 부모님에 대한 이야기, 2세 계획에 대해서도 대화를 나눈다.

현우는 결혼을 고민했던 적이 있는지 묻는 지주연의 질문에 "없다"고 단호하게 대답한다.

현우는 "현실의 벽이 너무 궁금하다. 다들 후루룩 풀리듯이 간다고 하더라. 그게 무슨 말인가 했다. 실제 주위에서 만난 지 3개월 만에 결혼하기도 하더라. 아직 잘 모르겠다. 우리는 드라마 찍으면서 간접 경험을 하지 않냐"라고 말했다. 이에 지주연은 "현실과는 다르다"고 선을 그었다.

대화는 자연스레 2세에 대한 이야기로 넘어갔고, 지주연은 "부부 사이가 좋아야 아이가 제일 행복한 게 크다더라. 그것만큼 아이 교육에 좋은 게 없다고 한다. 무엇보다 부부의 사랑이 자녀가 행복하고 건강해지는 방법인 것 같다"며 부부 사이의 중요성을 강조했다.

이어 지주연이 어떤 남편이 되고 싶냐고 묻자 현우는 "싸울 때 대화로 잘 풀고 이야기를 나눌 수 있는 남편이 되고 싶다. 어딘가 부족하더라도 남편이 채울 수 있으면 좋겠다"고 말했다.

또 지주연은 "나를 닮은 2세는 어떨까?"라고 물었다. 현우는 "정말 똑똑할 거다"라고 대답했다. 이에 지주연은 "나 같은 딸 있으면 괜찮겠지?"라며 쑥스러워했다.

자녀 계획에 대해 현우는 "사실 어릴 적, 18세에 결혼하는 게 꿈이었다. 날 키워주신 할머니에게 빨리 손주를 안겨주고 싶었다"며 말문을 열었다.

지주연이 '몇명 낳고 싶었냐'고 묻자 현우가 "11명 낳아서 축구팀을 짜고 싶었다. 괜찮아?"라고 되물었다. 이에 지주연이 깜짝 놀라며 "아, 진짜? 대박"이라고 반응해 웃음을 안겼다.

