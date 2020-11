너의 끼를 보여줘!...송파구 ‘청년예술가 온라인 전국경연대회’ 개최

9~22일 창작가요/스트릿댄스 3분 이내 공연영상 이메일로 응모...본선(현장 경연) 진출 10팀 선정, 총 상금 2,360만원 시상

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)가 코로나로 인해 무대를 잃은 청년예술가들의 예술 활동을 지원하기 위해 ‘청년예술가 온라인 전국경연대회’를 연다.

이번 대회는 코로나19 장기화로 인해 무대를 잃어 어려움을 겪고 있는 청년 예술인들의 창작활동을 지원, 더불어 포스트 코로나 시대에 문화·예술 가치를 이어갈 수 있는 다양한 방안을 모색하기 위해 온라인 개최로 기획했다.

전국 공모로 진행되는 이번 경연대회 지원대상은 만 19~39세의 국내 거주 공연 예술가를 포함한 개인 또는 그룹으로, 모집 부문은 창작가요, 스트릿댄스 분야다.

1차 예선은 지원자가 제출한 공연영상을 통해 비대면 심사로 진행, 12월3일 송파구청 홈페이지 공지 및 당선자에게 개별 통보한다.

2차 본선은 12월12일에 ‘무관중 현장 경연’으로 진행할 계획이다.

본선에 출전한 총 10팀은 각 부문별로 대상1팀, 금상 1팀, 은상 1팀, 동상 2팀으로 선정해 수상 대상이 된다. 송파구청장상과 함께 총 2360만원의 상금을 시상할 예정이다.

신청 기간은 11월9~22일며, 신청방법은 참가신청서와 참가팀의 공연영상(3분이내, 100MB이내)을 첨부, 이메일(77iLook77iLook@naver.com)로 접수하면 된다.

자세한 사항은 송파구청 홈페이지 공지사항 (‘청년예술가 온라인 전국경연대회 신청 안내’ 게시글)을 통해 확인할 수 있다.

박성수 송파구청장은 “코로나로 인한 공연 취소로 문화·예술인들의 경제적 어려움이 상당하고, 무대에 대한 열망이 큰 것으로 안다”며 “이번 ‘청년예술가 온라인 전국경연대회’가 예술가들의 갈증을 해소해 줄 마중물이 될 것이고, 앞으로도 송파구가 그 길에 앞장서겠다”고 전했다.

