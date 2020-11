'50kg대 목표' 홍선영, 4일 만에 다이어트 포기? 입가에 초코 범벅

[아시아경제 김봉주 기자] 가수 홍진영 언니 홍선영이 유쾌한 다이어트 일상을 공개했다.

최근 홍선영은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "홍선영표 다이어트 참 쉽죠? 여러분도 따라해보시렵니까? ^^"라며 동영상을 올렸다.

영상 속 홍선영은 다이어트를 첫날부터 4일차 까지의 변화를 실감 나게 담아냈다.

영상에서 홍선영은 다이어트 1일차 때 치킨과 햄버거, 피자를 봐도 손사래를 쳤다. 2일차 때도 작은 방울토마토만 먹는 모습이다.

그러다 3일차 때부터 치킨에 손을 대는가 하면 피자 냄새를 맡으며 흥분을 감추지 못했다.

홍선영은 결국 다이어트 4일차에 입가에 초코를 가득 묻힌 뒤 치킨을 먹으며 다시 1일차로 돌아가는 모습을 유쾌하게 표현했다.

해당 글에 팬들은 "이거 난데?", "다이어트는 홍선영처럼" 등의 댓글을 남기며 폭소했다.

한편 목표 체중을 50kg대로 설정한 홍선영은 현재 동생 홍진영과 SBS '미운 우리 새끼' 에 출연하고 있다.

