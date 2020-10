[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 동부소방서(서장 최정식)와 관내 공인중개사가 ‘주택용 소방시설’ 설치 홍보에 두 손을 맞잡았다.

동부소방서는 지난 20일 관내 주택 밀집지역에 위치한 공인중개사 사무소를 방문해 주택용 소방시설 설치 촉진 홍보에 나섰다고 21일 밝혔다.

이날 주택 중개 시 소화기 및 단독경보형감지기 의무 설치 안내, 주택용 소방시설 설치 및 구입 방법 안내, 주택용 소방시설 설치를 통한 화재 피해 저감 사례 홍보, 주택용 소방시설 안내 전단지 비치 등을 안내했다.

또 동구 관내 공인중개사무소 399개소에 주택용 소방시설 설치 촉진협조를 위한 서한문도 발송했다.

김인택 예방안전과장은 “공인중개사 주택중개업무시 주택용 소방시설 설치 여부를 반드시 확인해 미설치된 주택에 대해서는 반드시 설치될 수 있도록 적극 협조 바란다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr