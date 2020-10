창원대, ‘574돌 한글주간 축제’ 개최

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 창원대는 574돌 한글날을 기념해 ‘창원대학교 한글주간 축제’를 개최한다.

창원대 인문대학 국어국문학과와 창의융합교육원 주관으로 6일부터 12일까지 열리는 이번 행사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산방지를 위해 비대면 온라인 방식으로 진행된다.

‘574돌 한글날 우리 말과 글, 나래를 펴다’는 주제로 마련된 제8회 창원대 한글주간 축제는 창원대 국어국문학과 홈페이지를 통해 ▲한글날 기념 백일장 ▲N행시 ▲한글날 기념 시화전 등으로 펼쳐진다.

백일장은 산문·운문 장원 각 1명을 비롯해 각 부문별 6명의 수상자를 선정해 시상식과 함께 상장과 장학금을 수여할 예정이다.

N행시는 창원대 국어국문학과 홈페이지에 학생이 직접 글을 등록하면 되고, 추첨을 통해 상품을 수여한다. 시화전은 국어국문학과 학생들의 작품이 홈페이지에 게시된다.

창원대 국어국문학과 윤애경 학과장은 “제8회 창원대학교 한글주간 축제가 우리의 말과 글, 얼에 대한 관심을 키우고 확장하는 시간이 되기를 기대한다”고 말했다.

