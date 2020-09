GS 4세 허서홍 전무, 에너지에서 지주사로 옮겨

[아시아경제 박소연 기자] GS그룹 내 '4세 경영인' 허서홍 GS에너지 전무(43)가 지주사인 ㈜GS로 자리를 옮겼다.

29일 금융감독원 전자공시에 따르면 허 전무는 ㈜GS 비등기 임원으로 이날 선임됐다. 신사업, 경영기획 등의 업무를 맡을 것으로 알려졌다.

허 전무는 허광수 삼양인터내셔날 회장의 장남이며, 허태수 GS그룹 회장의 5촌 조카다. ㈜GS 지분 1.97%를 보유하고 있는 대주주이기도 하다. GS그룹의 4세 경영인 중 허세홍 GS칼텍스 사장, 허윤홍 GS건설 사장 등과 함께 차세대 경영자로 꼽힌다.

GS그룹은 오너 일가 형제들이 돌아가면서 회장을 맡는 '집단 경영 체제'로 운영된다. 이 때문에 ㈜GS는 다른 그룹 지주사들과 다르게 컨트롤 타워 역할을 하지 않는다. 그룹 내 각 계열사들은 사실상 독립된 경영을 하고 있다.

GS그룹 관계자는 "허 전무가 추석 연휴 이후부터 출근할 예정이어서 아직 어떤 일을 맡을 지 결정된 바 없다"고 설명했다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr