"구입 물품은 복지시설에 비대면 전달"

[아시아경제 문채석 기자]성윤모 산업통상자원부 장관이 추석 명절을 앞둔 28일 세종특별자치시 조치원읍에 있는 '세종전통시장'을 찾는다. 방역상황과 명절물가를 살펴보고 시장상인들을 격려하기 위해서다.

성 장관은 이날 시장상인회 관계자 등과 함께 온누리상품권을 이용해 물품을 구입하면서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려움을 겪는 전통시장 상인들의 애로사항 등을 듣는다.

이어 전통시장에서 구입한 고기, 과일 등 명절 물품을 세종시 전의면 원성리에 있는 노인전문요양시설인 '전의요셉의 집'에 비대면으로 전달한다.

코로나19 확산으로 사회복지시설 출입이 자제되는 상황을 고려해 비대면으로 물품을 전하게 됐다고 산업부는 설명했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr