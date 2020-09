아시아경제 청년취업아카데미 연수생, '문화·관광 빅데이터 분석대회'공모전서 대상 수상

지난 9월 15일, 한국문화관광연구원에서 주최한 '문화·관광 빅데이터 분석대회'공모전에서 아시아경제 청년취업아카데미 연수팀이 참여하여 대상을 수상했다.

4명으로 구성된 고은성, 이태림, 채다미, 강동구 팀(팀명:DATA193)은 '안전한 여행, 한적한 여행!, 코로나19가 문화·관광 분야에 미치는 영향과 이후 변화 전망'이라는 주제로 공모전에 참여했다.

이번 수상자들은 올해 5월부터 3개월간 아시아경제 청년취업아카데미 직무훈련과정인 '산업융합 빅데이터 분석가 과정'을 수료 후 훈련을 함께했던 학우들과 팀을 구성하여 참여하였다. 특히, 수상자 모두 상경·예능계열 전공자로 빅데이터 분야에서 대상을 수상했다는 점에서 의미가 크다.

DATA193 팀은 인터뷰에서 "저희는 약 2개월 동안 아시아경제 빅데이터 양성과정을 들으면서 함께 공모전을 준비했습니다. 데이터 분석을 접하게 되면서 처음에는 어려움에 많은 좌절감도 느꼈습니다. 하지만 빅데이터 교육 훈련을 통해 기초부터 분석기법 등의 내용을 체계적으로 배우면서 데이터에 대한 이해를 쌓을 수 있었습니다."며 "특히 훈련과정에서 배운 분석모델을 공모전 분석에서 활용하면서 많은 인사이트를 얻을 수 있었습니다. 교육과정에서부터 이어진 저희의 노력의 결실이 좋은 결과로 나타난 것 같아 보람차고 기쁩니다. 또한, 코로나19로 어려움을 겪는 문화관광산업에 조금이나마 도움이 될 수 있기를 기대합니다."라며 수상 소감을 밝혔다.

한편, 아시아경제는 2014년부터 청년취업아카데미 훈련기관으로 참여하고 있으며 이번 대상 수상자를 배출한 '산업융한 빅데이터 분석가 과정'은 인문, 사회 및 상경계열 대학졸업(예정)자를 대상으로 운영되는 과정으로 취업에 특화된 IT/SW 실무교육 후 관련 산업 분야에 취업을 지원한다.

이 외에도 '인공지능 딥러닝 기반 자연어처리 과정', '클라우드 기반 웹서비스 개발자 과정'을 상시 운영하고 있으며, 10월 개강 과정에 참여할 연수생을 모집 중이다.

