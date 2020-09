서울 종로구청 공원녹지과 소속 기간제 근로자 8명이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받은 9일 종로구보건소에 마련된 선별진료소에서 시민들이 검사를 받기 위해 대기하고 있다. 확진된 이들은 대부분 50대 이상으로, 종로구 관내 공원을 관리하고 청소하는 업무를 맡은 것으로 알려졌다. 일부 확진자는 청와대 인근 무궁화동산 등에서도 일한 것으로 전해졌다. /문호남 기자 munonam@

