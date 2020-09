태풍 마이삭에 동중국해서 선원 43명·소 수천마리 태운 선박 실종

일본 당국, 필리핀 국적 선원 1명 구조…42명 실종

구조된 선원 "엔진 멈춘 뒤 파도에 맞아 배 전복됐다"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 제 9호 태풍 '마이삭'의 영향으로 동중국해에서 선원 43명과 소 약 5천800마리를 태운 화물선이 실종됐다고 블룸버그 통신 등이 3일 보도했다.

일본 당국은 현재까지 이 배에 탔던 필리핀 국적 선원 1명을 구조했지만, 나머지 선원은 아직 위치가 파악되지 않고 있다.

이날 일본 방위성과 해상보안청은 1만1천947t(톤) 규모의 파나마 국적 화물선 '걸프 라이브스톡 1호'가 전날 새벽 1시45분께 조난신호를 보내왔다고 밝혔다.

조난신고가 접수된 당시 이 선박은 동중국해에 있는 가고시마현 아마미오시마 서쪽 약 185㎞ 해상에 있었다.

선박은 뉴질랜드에서 중국으로 소를 운송하다 태풍 마이삭과 마주친 것으로 전해졌다.

일본 방위성은 전날 저녁 해군 정찰기가 물에 빠진 필리핀 선원 한 명을 발견해 구조했다고 밝혔다.

이 선원은 해당 선박의 일등항해사로 생명에 지장은 없는 것으로 알려졌다.

그는 선박이 엔진이 멈춘 뒤 파도에 맞아 전복됐으며, 구조 전까지 다른 선원은 보지 못했다고 진술했다.

실종 상태인 나머지 선원 42명 가운데 38명은 필리핀인, 2명은 호주인, 2명은 뉴질랜드인인 것으로 전해졌다.

