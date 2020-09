해남미소 쇼핑몰, 추석 특판전 및 경품 이벤트

[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 해남군에서 운영하는 온라인 쇼핑몰 ‘해남미소’에서 한가위 특판전을 진행한다.

3일 해남군에 따르면 올해는 코로나19의 확산으로 비대면 명절선물 수요가 급증하고 있는 가운데 명품 선물세트를 해남군에서 생산된 농·수특산물로 구성된 다양한 상품을 선보이고 있다.

또한, 어려운 경제 여건을 고려해 할인 행사와 함께 구매고객 경품 행사 등 다양한 이벤트도 진행한다. 기관, 단체 등 대량구매 하면 기호에 맞게 품목을 재구성할 수 있으며, 가격도 조정할 수 있다.

쇼핑몰에는 코로나 극복을 위해 ‘건강’을 선물하고자 하는 소비자 맞춤형 선물이 다양하게 준비돼 있다.

청정 해남 쌀과 김장 세트(절임배추+양념)는 명절 프리미엄 상품으로 선정해 해남미소는 물론 SSG닷컴, 신세계몰, 이마트몰, 카카오 쇼핑하기에서 최고 10∼20% 할인된 가격으로 판매된다.

해남미소 구매고객 중 총액이 가장 많은 고객 50명을 선발해 한우 선물세트, 산 낙지, 명품 농산물 꾸러미선물세트, 친환경 가바 쌀을 증정하며, 구매 후기 등 응원 왕 100명에게는 기념품을 제공한다.

이와 함께 해남미소에서는 ‘대한민국 농할갑시다’ 소비쿠폰 사업을 통해 쌀, 돼지고기, 고구마, 바나나, 무화과, 잡곡, 마늘 등 1차 농축산물을 구입할 경우 추가로 20% 농할 쿠폰이 1인 최대 1만 원까지 지원된다.

해남군 관계자는 “코로나19 확산으로 해남미소를 비롯한 비대면 판매가 활성화되고 있다”며 “해남군에서 정성을 다해 마련한 추석 선물로 소중한 분들에게 코로나 극복을 위한 건강을 선물하시길 바란다”고 전했다.

