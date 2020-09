[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자]

▷채영희 학무부총장

▷이운식 기술경영전문대학원장

▷박원용 인문사회과학대학장 및 글로벌정책대학원장

▷김군도 자연과학대학장 및 교육대학원장

▷홍재범 경영대학장 및 경영대학원장

▷손정현 공과대학장 및 산업대학원장

▷박남규 수산과학대학장 및 글로벌수산대학원장

▷김윤태 환경·해양대학장 및 환경·해양과학기술연구원장

▷김부일 미래융합대학장

