속보[아시아경제 허미담 기자] 4일 충북도는 지난 3일 코로나19 확진 판정을 받은 우즈베키스탄인 2명의 동거인등 4명이 추가 확진됐다고 밝혔다.

이들은 전날 확진된 20대 A씨와 30대 B씨의 접촉자로 확인됐으며 청주의료원으로 이송될 것으로 보인다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr