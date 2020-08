익산시 미혼 임산부 출산·양육·자립 원스톱 지원

미혼모자가족복지시설 ‘기쁨의 하우스’ 개소

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 익산시가 미혼모들이 마음 편하게 아기를 낳고 기를 수 있는 ‘익산 기쁨의 하우스’ 문을 열고 본격 운영에 들어갔다.

4일 시는 미혼모들의 출산과 양육, 자립을 한꺼번에 지원하는 미혼모자가족복지시설 ‘기쁨의 하우스’ 개소식을 열었다고 밝혔다.

이날 개소식은 정헌율 시장과 유재구 시의회 의장, 한부모 및 미혼모 관련 시설장과 관계자 등이 함께한 가운데 진행됐다.

이번 미혼모자시설 개소로 미혼 임산부의 안전한 출산과 산후조리, 사회·경제적 자립까지 원스톱으로 지원할 수 있게 됐다.

‘기쁨의 하우스’는 모현동 기쁨의 교회 내 2층 규모로 조성됐으며 1층에는 교육실, 상담실, 의무실, 식당, 사무실 등이 있고 2층에는 생활실 8실과 공동육아실을 갖추고 있다.

입소대상은 미혼의 임산부와 출산 후 6개월 미만의 자녀가 있는 미혼모이며 최장 1년 6개월까지 생활할 수 있다.

정헌율 시장은 “미혼모가 위기상황을 극복하고 마음 편하게 아기를 낳고 기를 수 있는 환경 조성에 이바지 할 수 있어 기쁘다”며 “앞으로도 미혼모자가 차별받지 않고 희망을 가지고 사회에 나갈 수 있도록 자립기반 마련을 위해 다양한 사업을 추진하겠다”고 밝혔다.

