부경대, 2학기는 ‘혼합수업’으로 간다

2학기 학사운영 발표 … 비대면 기조에 대면 혼합

‘강의실 수용인원 대비 50% 이하’ 대면수업키로

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부경대는 코로나19 상황에 따라 2학기 수업방식으로 대면과 비대면을 섞은 혼합수업(Blended Learning) 방식을 채택했다.

부경대는 1학기 학사운영 방식인 비대면 수업 기조를 유지하면서 유연하게 대처하는 2학기 학사운영 방안을 마련해 21일 발표했다.

대학 측은 ‘사회적 거리두기’에서 ‘생활 속 거리두기’로 전환된 코로나19 대응기조에 맞추고 교과목 운영의 특성을 반영하기 위해 대면수업 승인기준을 1학기의 ‘10명 이하’에서 2학기 때는 ‘강의실 수용인원 대비 50% 이하’로 완화하기로 했다. 이 조건으로 보면 2학기에는 실험·실습 교과목뿐만 아니라 이론 교과목도 대면수업이 가능해진다.

특히 부경대는 앞으로 대학의 중요한 수업 형태로 자리 잡을 것으로 예상되는 혼합수업을 2학기에 핵심교양, 대규모 강좌, 전공 중심으로 확대 개설해 운영키로 했다.

혼합수업은 학생들이 비대면 수업을 통해 수업내용을 충분히 숙지한 뒤 강의실에서 그 내용을 토론하고 문제해결 능력을 기르는 수업방식이다.

이와 함께 부경대는 교육부의 원격수업 교과목 개설 상한비율(20% 이내) 해제 발표에 따라 ‘부경대 이러닝 교과목 운영규정’을 바꿔 운영키로 했다.

학생들이 수강신청할 때 교과목 수업 방식(대면, 비대면, 혼합)을 미리 확인하고 교과목을 선택할 수 있도록 학생들에게 교과목 선택권을 강화하기로 했다.

부경대는 그동안 강의실로 배정하지 않았던 교내의 열린 공간을 추가로 강의실로 활용한다. 강의 도중 학생들 간의 거리도 최대한 띄우기로 했다.

이에 따라 대학극장을 비롯해 미래관 소민홀, 중앙도서관 영상세미나실, 교내 각 카페, 도서관 로비, 공학관 앞 솔밭, 노르웨이숲, 잔디광장 등이 열린 강의실로 활용된다.

부경대 학사관리과 박현철 팀장은 “2학기에도 코로나19로부터 학생과 교원, 그리고 지역사회의 안전을 지키고 학습권과 수업권을 보호하기 위해 대학의 학칙이나 학사 관련 규정을 탄력적으로 운영하고 포스트 코로나 시대 학사운영의 뉴노멀을 만들기 위해 정책연구를 할 계획”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr