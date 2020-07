[아시아경제 민준영 인턴기자] 대낮에 아파트 단지 안에서 음란행위를 한 80대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

경기 고양경찰서는 아파트 단지 안에서 동영상을 보며 음란행위를 한 혐의(공연음란)로 A(82) 씨를 붙잡아 조사하고 있다고 20일 밝혔다.

A 씨는 19일 오후 3시께 경기 고양시 덕양구 소재 한 아파트 단지 안에 있는 벤치에 앉아 동영상을 보며 음란행위를 한 혐의를 받고 있다.

A 씨의 모습을 목격한 주민들은 경찰에 신고했고, A 씨는 현장에 출동한 경찰관에 의해 붙잡혔다.

A 씨는 경찰조사에서 딸 집에 방문했다가 잠깐 나갔다 오겠다며 외출한 뒤 인근 벤치에서 범행을 저지른 것으로 알려졌다.

경찰은 A 씨를 상대로 자세한 사건 경위를 조사하고 있다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr