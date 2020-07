김창룡 "오거돈 성추행 의혹, 은폐·좌고우면 없이 철저 수사"

경찰청장 후보자 국회 인사청문회

[아시아경제 이관주 기자] 김창룡 경찰청장 후보자가 20일 오거돈 전 부산시장 성추행 의혹 수사와 관련해 "은폐나 좌고우면 없이 철저히 수사하고 있다"고 밝혔다.

김 후보자는 이날 국회 인사청문회에서 오 전 시장에 대한 수사는 느슨하게 하면서 김기현 전 울산시장 사건은 신속하게 이뤄졌다는 박완수 미래통합당 의원의 질의에 "울산시장 수사는 관련된 위치에 있지 않아 정확히 말하기 어렵다"면서 이같이 답했다.

김 후보자는 오 전 시장 수사의 총책임자인 부산지방경찰청장이다. 김 후보자는 오 전 시장의 "성추행 의혹을 기자회견(4월23일)을 통해 알았고 총선(4월15일) 전에는 전혀 몰랐다"면서 "지극히 사적인 공간에서 이뤄져 아는 사람이 극히 일부였다"고 말했다.

고(故) 박원순 전 서울시장 수사와 비교해 오 전 시장 수사가 지지부진하다는 같은 당 박수영 의원의 지적에 대해서는 "박 전 시장 사건은 고소인이 직접 고소해 수사가 시작됐으나, 오 전 시장 건은 일방적 기자회견으로 인지돼 피해자 진술 등 관련 증거 수집에 시간이 많이 걸린 것은 사실"이라고 답했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr