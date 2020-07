[아시아경제 구은모 기자] 현우산업 현우산업 092300 | 코스닥 증권정보 현재가 3,270 전일대비 35 등락률 -1.06% 거래량 99,665 전일가 3,305 2020.07.20 14:59 장중(20분지연) close 은 경영환경 개선 및 업무효율성 증대를 위해 인천광역시 미추홀구 염전로 181에서 인천광역시 서구 검단로 51로 본점소재지를 변경했다고 20일 공시했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr