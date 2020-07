동서대에서 서울 8개 주요대학 ‘수시’ 입시설명회

부산교육청, 부산지역 고3 담임교사 대상 20~30일 대학별 입시 안내

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산지역 고3 담임교사를 대상으로 하는 서울 주요 대학 수시모집 입시설명회가 열린다.

부산시교육청은 20일부터 30일까지 오후 7시 동서대 소향아트홀에서 관내 고등학교 3학년 담임교사를 대상으로 서울 주요 8개 대학을 중심으로 ‘2021대입 수시모집 대비 입시설명회’를 개최한다고 20일 밝혔다.

이번 설명회는 코로나19로 예년보다 대입정보를 얻기 어려운 상황 속에서 고3 담임교사들에게 내년도 수시모집 진학지도에 도움을 주기 위해 마련됐다.

설명회는 20일 한국외국어대, 21일 경희대, 22일 고려대, 23일 연세대, 27일 중앙대, 28일 서울대, 29일 서울시립대, 30일 성균관대 순으로 진행한다.

서울 주요 대학의 입학업무 담당자들이 전년도 수시모집 전형결과와 2021년 수시모집 입시요강을 분석해 안내한다. 또 고3 담임교사들의 궁금증을 풀어주는 질의응답 시간도 갖는다.

시 교육청은 코로나19 예방 수칙을 지켜 학교별 2명 이내로 신청인원을 제한한다.

변용권 중등교육과장은 “교사들이 이번 입시설명회를 통해 얻은 대학입시 준비전략과 정보들을 학생들에게 잘 전달해 학생들의 대입과 진로 준비에 도움이 되길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr