日 꽃미남배우 미우라 하루마 사망...극단적 선택에 열도 충격

[아시아경제 강혜수 기자] 일본 인기 배우 미우라 하무라의 갑작스런 사망 소식에 열도 팬들의 추모가 이어지고 있다.

18일 현지 다수 매체 및 국내 매체들에 따르면 미우라 하루마는 일본 도쿄 미나토구 자택에서 이날 오후 1시 경 숨진 채로 발견되었다. 이후 인근 병원으로 옮겨진 미우라 하루마는 향년 30세의 나이로 숨졌다.

이날 미우라 하루마는 관계자를 만날 예정이었으나 나타나지 않아 관계자가 자택을 방문했다. 그리고 찾아간 자택에서 스스로 목숨을 끊고 숨져 있는 미우라 하루마를 발견했다고 전해졌다.

미우라 하루마는 1990년생으로 어린 나이에 연기를시작했다. 영화 '연공'으로 이름을 알리기 시작해 '고쿠센3', 블러디 먼데이', 너에게 닿기를', '도쿄 공원' '진격의 거인', '은혼2'등에 출연하며 인기를 모았다.

젊은 배우의 사망 소식에 열도는 물론 국내 누리꾼들도 '너무 젊다', '왜 그랬냐', '믿기지 않는다', 편히 쉬어라'등의 말로 애도했다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr