송파구, 초·중·고 대상 언택트 진로직업체험

송파진로직업체험지원센터, 온라인 동영상 강좌 오픈...다양한 직업체험 정보 및 실시간 진로상담 프로그램 제공

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 초·중·고등학생을 대상으로 집에서 배우는 ‘비대면 온라인 동영상 진로체험 프로그램’을 제공한다.

이번 온라인 강의는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 장기화로 대면교육 진행이 어려워짐에 따라 많은 주민이 시간과 장소에 구애받지 않고 진로 직업체험을 경험 할 수 있도록 마련됐다.

송파진로직업체험지원센터에서는 송파교육모델인 '송파쌤(SSEM)'을 통해 ‘직업메뉴판’, ‘진로꿈틀이’, ‘잡(JOB)다(多)한 이야기’, ‘랜선진로상담’, ‘대학왔(WHAT)수다’ 등 진로방향 설정에 대한 맞춤형 언택트 교육 프로그램을 기획했다.

특히 ‘직업메뉴판’, ‘잡(JOB)다(多)한 이야기’ 강의는 6월부터 매월 2회 1강씩 '송파쌤(SSEM)' 유튜브 채널을 통해 방영 중이다.

지역내 학생들에게 ▲현장 직업체험 ▲직업인 멘토 인터뷰 등 진로체험 프로그램으로 진로교육 및 직업체험을 간접적으로 접할 수 있는 기회를 제공한다.

‘직업메뉴판’은 학생들에게 송파구의 다양한 직업현장에 대한 정보를 전달, 직업체험의 기회를 넓히기 위한 프로그램이다. 현장 직업 체험처에 학생들을 대신해 방문, 체험을 진행하면서 재미있는 에피소드와 함께 흥미를 높이고 현장감을 느낄 수 있도록 제작했다.

‘진로 꿈틀이’는 집에서 안전하게 즐기는 온라인 원격 직업체험프로그램이다. 인터넷으로 사전 신청한 학생들이 송파 꿈마루 센터에서 직업체험 키트를 수령하는 ‘센터스루(Center Through)’ 방식으로 진행된다. 학생들이 알고 싶어하는 직업 및 4차 산업 관련한 다양한 직업체험 영상 컨텐츠와 키트를 제공한다.

또 ‘랜선 진로상담’은 진로상담전문가와 함께 진로를 탐색, 진로 유형을 분석하는 프로그램이다. 코로나19로 인해 스트레스가 가중되고 우울증이 증가하는 청소년들을 위해 실시간 온라인 진로 상담 서비스 프로그램을 통해 안전하고 효과적인 심리 상담 및 진로상담에도 집중하고 있다.

이외도 송파쌤(SSEM)을 통해 진로·직업체험 분야에서 코로나 이후를 대비한 특색있고 다양한 프로그램을 제공하고 있다. 진행 프로그램은 송파쌤 유튜브 채널과 송파진로직업체험지원센터 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

박성수 구청장은 “송파구 자체 교육모델인 ‘송파쌤(SSEM)을 통해 코로나19 를 대비, 언택트 진로교육 컨텐츠 제작에 힘쓰고 있다”며“학생들이 꿈을 갖고 미래를 설계할 수 있도록 든든한 멘토 역할을 톡톡히 하는 교육정책을 펴나가겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr