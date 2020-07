1일부터 후반기 의정 활동

[아시아경제 호남취재본부 고달영 기자] 전북 무주 군의회가 1일 제278회 임시회를 열고 제8대 무주군의회 후반기 원 구성을 위한 선거를 진행했다.

이번 선거에서 후반기 의장에 박찬주 의원이, 부의장에는 문은영 의원 등 의장단이 선출됐다. 행정복지위원장은 이해연 의원이, 산업건설위원장에는 이광환 의원이 선출돼 후반기 원 구성을 마쳤다.

신임 박찬주 의장은 2선 의원으로서 제6대 무주 군의회 후반기 부의장, 제8대 무주군의회 예산결산특별위원장을 역임했다.

박찬주 의장은 당선 인사말을 통해 “후반기 의장의 책임과 의무를 무거운 마음으로 받아들인다”며, “활발한 소통과 진솔한 공감, 치열한 훈련과 단단한 협력의 의회 운영에 심혈을 기울이겠다”고 포부를 밝혔다.

호남취재본부 고달영 기자 gdy4832@asiae.co.kr