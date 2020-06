진안군의회 제261회 제1차 정례회 폐회

[아시아경제 호남취재본부 고달영 기자] 진안군의회는(의장 신갑수)는 지난 26일 제2차 본회의를 열어 11일간의 일정으로 진행된 제261회 제1차 정례회를 폐회함으로써 제8대 전반기 진안군의회 마지막 회기를 마무리 지었다.

이번 정례회는 상임위원회를 통해 10건의 조례안 등을 심의해 ‘진안군 사무의 민간위탁 촉진 및 관리 조례 일부개정조례안’ 등 9건을 원안 가결하고 ‘진안군 지방공무원 정원 조례 일부개정조례안’은 더 신중한 검토가 필요할 것으로 판단하여 추후 재논의하기로 했다.

또한 예산결산특별위원회를 열어 2019년 회계연도 예비비 지출 및 결산 승인 안을 의결했다.

신갑수 의장은 폐회사를 통해 “제8대 진안군의회 전반기 의장이라는 중책을 대과없이 수행할 수 있게 협조해 주신 동료의원과 군민여러분께 진심으로 감사드리며, 군민과 함께하여 행복했다”고 감사의 인사를 전했다.

이어 “새로 구성되는 후반기 의회에서도 상생과 화합으로 군민 모두에게 희망과 꿈을 심어주고 군민 모두가 행복한 삶을 영위하도록 노력하는 의회가 되길 바란다”고 말했다.

호남취재본부 고달영 기자 gdy4832@asiae.co.kr