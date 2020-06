3CE #중국티몰1위, 올리브영 #취향소비세일, 비브 #랄라블라[핫★뷰티]

[컬처&라이프부 최정화 기자] 스토어를 중심으로 한 코스메틱계 핫 뉴스 3를 살펴본다. ▶'3CE'가 중국 최대 온라인 쇼핑 페스티벌 중 하나인 ‘618 쇼핑절’에서 티몰 내 글로벌 메이크업 브랜드 1위를 달성했다. ▶올리브영이 25일부터 3일간 취향 소비를 겨냥한 ‘올리브영데이’를 실시한다. 최대 65% 할인한다. ▶비건 코스메틱 브랜드 ‘비브(Be:ve)’가 오는 26일 H&B 스토어 랄라블라에 정식 입점한다.

3CE, 티몰 중국관 글로벌 메이크업 브랜드 '1위'

스타일난다의 메이크업 브랜드 3CE(쓰리씨이)가 중국의 상반기 최대 온라인 쇼핑 페스티벌인 ‘618 쇼핑절’에서 최대 매출을 기록하며 수많은 글로벌 브랜드들을 제치고 티몰 내 글로벌 메이크업 브랜드 중 1위를 달성했다.

이는 작년 618 행사 대비 300%의 매출 신장이며 올해 티몰 618 쇼핑절 행사 메이크업 카테고리에서는 2위에 달하는 기록으로, 2019년 3CE의 티몰 중국관 공식 론칭으로는 1년, 그리고 로레알 그룹과 통합된 지 만 2년 만의 쾌거이다.

3CE는 이번 행사에서 레트로 무드를 모티브로 한 ‘3CE NEO-RETROLISM SET THE TONE COLLECTION’을 티몰 중국관에 단독 론칭했으며 코스메틱 마니아들의 입소문을 타고 중국 내 웨이보 등 현지 SNS 채널에서 큰 화제가 됐다. 그 중에서도 ‘3CE Blue-tube Lip tint (블루 튜브 립 틴트)’로 주목을 받은 3CE의 시그니처 립 제품 ‘벨벳 립 틴트(스피크 업 컬러)’의 경우 약 72시간 만에 전량 완판되며 약 10억여 건의 바이럴을 생산했다.

올리브영, 오늘부터 3일간 ‘올리브영데이’ 실시! 최대 60%↓

CJ올리브영이 25일부터 3일간 취향 소비를 겨냥한 ‘올리브영데이’를 실시한다.

CJ올리브영이 이달 1일부터 24일까지의 여름 대표 상품군의 매출을 살펴본 결과, 개인의 취향과 선호에 따라 제품을 구매하는 ‘취향 소비’ 트렌드가 두드러진 것으로 나타났다. CJ올리브영은 이러한 ‘취향 소비’ 트렌드를 반영, 오는 27일까지 3일간 전국 매장과 공식 온라인몰에서 ‘뷰티 테이스트(Beauty Taste)’ 콘셉트의 올리브영데이를 실시한다.

먼저, 여름철 대표 상품군인 선케어는 그간 크림 제형의 선블록이 대세였지만 올해는 스틱과 쿠션, 스프레이 타입 제품의 약진이 눈길을 끈다. 특히 선케어 인기상품 10위권에 ‘AHC 내추럴퍼펙션 프레쉬 선스틱’, ‘식물나라 산소수 톤업 선쿠션’, ‘브링그린 비타민 실키 선 스틱’이 나란히 이름을 올렸다.

여름철 필수 아이템인 선케어와 데오드란트를 비롯해 기분 전환을 위한 셀프네일용품과 헤어·바디용품 등 1,000여 개의 상품을 선별해 CJ ONE 회원에 한해 최대 60% 할인된 가격에 판매한다. 특히 카테고리 내 상품군을 다양화해 고객이 원하는 제품을 취향껏 골라 선택할 수 있도록 했다.

비건 브랜드 '비브', ‘랄라블라’ 신규 입점

비건 코스메틱 브랜드 ‘비브(Be:ve)’가 오는 26일 H&B 스토어 랄라블라에 정식 입점한다.

올 초 브랜드 런칭 이후 오프라인 매장에 첫 선을 보이는 비브를 랄라블라 전국 매장 및 온라인 몰에서도 만나볼 수 있게 됐다. 랄라블라에 신규 입점한 비브 제품은 ‘모이스트 카밍 데일리 선’으로, 출시 2개월 만에 겟잇뷰티 뷰라벨 혼합자차 선크림으로 선정되어 뛰어난 제품력은 물론 비건뷰티 에코 선케어로 주목받았다.

최정화 기자 (라이킷팀) choijh@asiae.co.kr