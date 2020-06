채정안 "'커피프린스' 한유주 캐릭터 이젠 보내주고파"

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 배우 채정안이 헤어스타일을 바꾼 이유를 밝혔다.

23일 오후 방송된 MBC FM4U '두 시의 데이트 뮤지, 안영미입니다'에서는 채정안이 게스트로 출연했다.

이날 방송에서 DJ 뮤지와 안영미는 MBC 드라마 '커피프린스 1호점'을 언급하며 "당시 첫사랑 이미지의 레전드가 아니었나"라고 말했다.

이에 채정안은 "한유주 캐릭터를 많이 사랑해주셔서 감사하다. 그런데 이젠 보내주고 싶어서 머리를 잘라버렸다. 상큼한 채정안의 모습을 보여주려고 했다"라고 털어놨다.

그러면서 채정안은 "얼마 전 제 개인 소셜네트워크서비스(SNS) 채널에서 한유주를 재연한 뒤 머리를 잘라버렸다. 저를 첫사랑으로 기억하는 분들에게 조금 더 상큼한 모습을 보여주고 싶었다"라고 덧붙였다.

앞서 채정안은 지난 2007년 '커피프린스 1호점'에서 최한성(이선균 분)과 최한결(공유 분)의 첫사랑 한유주 캐릭터를 맡아 연기했다.

