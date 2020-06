LG하우시스, 6·25 70주년 맞아 참전용사 자택 개보수 지원

[아시아경제 박소연 기자]LG하우시스는 6·25 전쟁 70주년을 맞아 참전용사의 자택 개보수를 지원했다고 23일 밝혔다.

LG하우시스는 최근 경기 가평군에 거주하는 김기화(88)씨, 안성시에 거주하는 이강섭(89)씨의 집 개보수 공사를 완료했다.

김씨는 여성 참전용사로 6·25 전쟁 당시 제3보병사단 소속으로 대북방송을 했고, 이씨는 의무병으로 참전했다.

LG하우시스는 국가보훈처와 협력해 지원 대상자 중 주택 노후도 등을 고려해 개보수가 시급한 사례를 선정하고 6월 중순부터 약 2주간 창호, 바닥재, 벽지 등 자재를 지원했다.

LG하우시스는 2016년부터 6·25 전쟁 참전용사 주거환경 개선 활동을 해오고 있다. 현재까지 국내 11명, 해외 3명 등 참전용사 14명을 도왔다.

이동주 LG하우시스 대외협력담당 상무는 "우리나라를 대표하는 건축자재 기업으로서 사업 역량을 활용한 다양한 애국·사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.

