[아시아경제 박종일 기자] 문석진 서대문구청장이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 어려움을 겪고 있는 화훼농가를 돕기 위해 18일 구청장실에서 ‘플라워 버킷 챌린지’에 참여했다.

이 캠페인은 구입한 꽃을 자신이 지목한 다음 참여자에게 선물로 전달하는 릴레이 방식으로 진행된다.

문 구청장은 “코로나19로 크고 작은 행사들이 취소되며 꽃 소비가 크게 줄었다”며 “힘겨운 화훼농가에 작은 희망을 전하는 이 챌린지가 계속 이어지길 바란다”고 말했다.

이동진 도봉구청장의 지목을 받아 캠페인에 참여한 문 구청장은 다음 주자로 유동균 마포구청장을 지목했다.

