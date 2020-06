셀트리온 첫 M&A…다케다제약 아태지역 사업 인수

[아시아경제 조현의 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 288,000 전일대비 19,500 등락률 +7.26% 거래량 3,934,710 전일가 268,500 2020.06.11 15:30 장마감 close 이 일본 다케다제약의 아시아태평양 지역 내 의약품 사업부문을 인수한다. 이번 인수는 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 288,000 전일대비 19,500 등락률 +7.26% 거래량 3,934,710 전일가 268,500 2020.06.11 15:30 장마감 close 의 첫 번째 대형 인수·합병(M&A)이다.

셀트리온은 11일 글로벌 케미컬의약품 사업부문의 연구개발 역량 강화를 위해 다케다제약의 아시아태평양 지역 제품군에 대한 권리 자산 인수 계약을 체결했다고 밝혔다.

인수가액은 총 3324억원이다. 인수는 싱가포르 자회사를 통해 이뤄질 예정이다. 셀트리온은 올해 4분기에 사업 인수가 마무리될 것으로 예상하고 있다.

셀트리온이 다케다로부터 인수할 사업은 아시아태평양 지역 '프라이머리 케어'다. 이번 계약을 통해 한국, 태국, 대만, 홍콩, 마카오, 필리핀, 싱가포르, 말레이시아, 호주 등 9개 시장에서 판매 중인 전문의약품 및 일반의약품 브랜드 18개 제품의 특허, 상표, 판매에 대한 권리를 확보할 수 있게 됐다.

해당 제품군은 이들 지역에서 2018년 사업연도 기준 약 1억4000만 달러(한화 약 1700억원)의 매출을 올린 바 있다. 인수 제품군에는 글로벌 개발 신약인 네시나, 액토스(당뇨병 치료제), 이달비(고혈압 치료제) 등 전문의약품과 화이투벤(감기약), 알보칠(구내염 치료제) 등 일반의약품도 포함돼 있다.

셀트리온은 안정적인 제품 공급을 위해 당분간 다케다 제조사를 이용할 계획이다. 향후 기술이전 과정을 거쳐 셀트리온제약의 cGMP(우수의약품 제조품질관리기준) 생산시설에서 이번에 인수한 주요 제품을 생산해 국내외에 공급할 예정이다.

셀트리온은 이번 인수를 통해 수입에 의존할 수밖에 없었던 당뇨, 고혈압, 고지혈증 등 만성질환 치료제를 국산화할 수 있는 계기를 마련했다고 설명했다. 셀트리온 관계자는 "자가면역질환 치료제, 항암제 등 바이오의약품 제품군에 케미컬의약품 제품군을 보강해 명실상부한 글로벌 종합 제약바이오 회사로 도약할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

기우성 셀트리온 대표이사 부회장은 "이번 인수는 셀트리온이 글로벌 종합 제약바이오 회사로 올라서는 성장 교두보가 될 것"이라고 말했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr