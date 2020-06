[e공시 눈에 띄네] 코스피-9일

<장 마감 후 주요 공시>

◆코스맥스=청색광 및 자외선 차단 화장료 조성물 특허 취득

◆퍼스텍=계열사 유콘시스템에 24억원 채무보증 결정

◆엔에스쇼핑=종속사 하림산업 주당 1만원에 보통주 5만주 유상증자 결정

◆효성첨단소재=계열사 글로벌세이프티텍스틸에 120억원 규모 채무보증 결정

◆사조오양=계열사 사조원에 총 256억원 규모 채무보증 결정

◆삼성엔지니어링=삼성전자로부터 각각 4389억원, 4400억원 규모 공사 2건 수주

◆사조오양=불성실공시법인 지정 예고

◆퍼스텍=불성실공시법인 지정 예고

