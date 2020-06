"이방인이 내뱉는 조롱섞인 짜증"…김종인 또 저격한 장제원

[아시아경제 이지은 기자] 장제원 미래통합당 의원이 김종인 통합당 비상대책위원장의 말을 두고 "이방인이 내뱉는 조롱섞인 짜증"이라고 비판하며 날을 세웠다.

장 의원은 10일 '원희룡 제주도지사의 강연을 듣고'라는 제목의 페이스북 글에서 "그(원 지사)의 확신에 찬 긍정의 메시지는 보수가 살아있음을 느끼게 했다"며 이같이 말했다.

전날 원 지사는 장 의원이 이끄는 '대한민국 미래혁신포럼'의 강연을 통해 대한민국의 역사 속에서 변화를 주도했던 보수의 유전자를 다시 되살려야 한다며 '보수 가치'의 회복을 역설했다. 또 김 위원장을 '히딩크'·'용병' 등으로 빗대 부르며 "용병에 의한 승리가 아니라 보수 유니폼을 입고 승리해야 한다"고 강조하기도 했다.

장 의원은 이 강연에 대해 "'우리 보수는 이런 말을 듣고 싶었습니다', '우리 보수는 이런 말을 해주길 기다렸습니다', 원 지사의 강연을 들은 한 시민의 말"이라고 전하며 "강연을 통해 총선 참패 이후, 기댈 곳이 없어 쓸쓸히 돌아 누워있던 보수 세력들에게 힘차게 손을 내밀었다"고 평가했다.

이어 "'보수가 싫다', '보수라는 말을 쓰지 마라'라는 어느 이방인이 내뱉는 조롱섞인 짜증이 아니"라며 "뿌리있는 보수 적통 정치인의 자신감으로 '보수의 이름은 결코 포기할 수 없는 우리의 유전자다', '대한민국의 역사 속에서 담대한 변화를 주도했던 보수의 역동성을 발견한다'라고 힘주어 말했다"라고 말했다. 김 위원장을 '이방인'으로, '보수가 싫다'며 통합당의 '탈보수'에 앞장서고 있는 김 위원장의 말을 '조롱섞인 짜증'이라고 표현한 것.

그동안 장 의원은 페이스북을 통해 꾸준히 김 위원장과 비대위 체제를 비판해 왔다. 지난 8일에는 "김 위원장이 들어온 이후, 대여 투쟁력이 현격하게 약화되고 있다. 야성을 상실했다"고 지적했고, 6일에는 "김 위원장의 일주일은 화려한 잔치에 먹을 것 없었고, 지지층에는 상처를, 상대 진영에는 먹잇감을 준 일주일이었다"고 비판했다.

한편 김 위원장은 10일 오전 중진의원 회의를 열고 중진들의 의견을 청취한다. 초선과 3040 청년을 전면에 내세우면서 당 내 중진들의 불만이 쌓여가고 있는 것을 의식한 것으로 보인다. 당 내에는 '보수라는 말을 쓰지 말자'는 김 위원장의 말에 우회적으로 반감을 표하는 중진들도 적지 않다.

