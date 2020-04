홈플러스, 클럽 회원 30만명 돌파에…7개 클럽 '클럽위크' 진행

이를 기념해 홈플러스는 오는 29일까지 대규모 ‘클럽위크’ 행사를 진행한다. 회원 관심 상품에 대해 최대 50% 단독 할인 혜택을 제공하거나, 기존 행사가에 최대 10% 추가 할인 혜택을 주는 식이다. 건강클럽 The H 회원은 대동고려삼 건강한포홍삼정스틱, 6년근홍삼정 등 홍삼과 비타민 6종을 최대 1만5000원 저렴하게 구매할 수 있으며, 미트클럽 The M 회원은 홈플러스 시그니처 냉동한우뼈 4종을 반값에 살 수 있다.

홈플러스는 2018년 ▲와인 애호가를 위한 ‘와인에 반하다’를 시작으로 ▲고기 덕후를 위한 ‘미트클럽 The M’ ▲다양한 건강 관련 상품을 소개하는 ‘건강클럽 The H’ ▲육아에 도움을 주는 ‘베이비&키즈클럽’ ▲맥주 덕후를 위한 ‘맥덕클럽’ ▲패션 마니아를 위한 ‘패피클럽’ ▲반려동물 가족을 위한 ‘마이 펫 클럽’ 등 7개 멤버십 클럽을 운영해오고 있다.