광진구, 코로나19 긴급 추경 201억 편성

촘촘한 방역과 지역경제 살리기에 중점 △생존권에 위협받고 있는 소상공인 위해 66억 지원 △소상공인 이자·수수료 Zero 업소당 최대 3000만 원 대출 지원 △요식업 배달 수수료 경감, 광진나루미 공공배달 앱 개발 및 운영 5억5000만원 △민생안정, 일자리창출, 지역경제 활성화 31억 편성 △지역 감염 확산 대응과 시민보호 등 방역사업 37억 지원

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.