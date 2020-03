[인스타산책] 씨네마포 - 영화를 기억하는 또 다른 방법

윤 대표는 카페 이름에 숨은 의미가 하나 더 있다고 했다. 그는 "'어떤 것을 위한 영화'라는 뜻의 'Cinema for'라고도 해석할 수 있다"면서 "'for' 다음에 오는 단어는 개인에게 어떤 의미를 주는 공간이 될 수 있게끔, 이 공간을 찾아주시는 분들이 만들어줬으면 한다"고 설명했다. 그는 마포에 자리 잡게 된 이유에 대해 "초중고를 이곳에서 나와 개인적으로는 고향 같은 곳이기도 했다"면서 "홍대에는 독립서점 등 여러 문화를 자유롭게 즐길 수 있는 공간이 많은데도 영화 관련 공간이 없어 아쉬웠다"고 말했다.

