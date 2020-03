XM3, 9일 공식 출시…가격 더 낮아진 1719만원부터 시작

XM3 가격은 1.6 GTe ▲SE 트림 1719만 원 ▲LE 트림 1939만 원 ▲LE Plus 트림 2140만 원. TCe 260 ▲LE 트림 2083만 원 ▲RE 트림 2293만 원 ▲RE Signature 트림 2532만 원(개소세 1.5% 기준)이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.