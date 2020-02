부산시, 세계탁구선수권대회 준비 철저

부산시와 대한탁구협회는 ‘원 테이블 원 월드(one table one world)’라는 이번 대회 타이틀처럼 북한팀 참가에도 마지막까지 노력을 기울이며 필요한 사항을 지속적으로 점검할 예정이다.

