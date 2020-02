LGU+5G 쓰면, 유튜브 6개월간 광고 없이 본다

‘Best of Google’ 5G 프로모션은 올해 첫 5G 단말인 삼성 갤럭시S20부터 적용된다. 오는 2월 27일부터 신청이 가능하다. LG유플러스는 LTE 고객에게도 유튜브 프리미엄과 구글 원 혜택을 확대 제공한다.

18일 LG유플러스는 이같은 내용을 골자로 하는 '구글과 전략적 제휴안'을 발표했다. 이번에 제공되는 ‘베스트 오브 구글(Best of Google)’ 5G 프로모션은 ▲유튜브 프리미엄과 ▲구글 원 유료멤버십을 각각 최장 6개월간 무료 체험이 가능하고, ▲구글 플레이 포인트 골드레벨을 1년간 제공하는 서비스다.