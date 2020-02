강남구, 청년창업가 1년간 사무공간 등 지원

모집대상은 IT 및 기술·디자인·지식 서비스(미디어 및 문화 콘텐츠 개발 등) 분야에서 우수한 기술을 보유한 지역내 20~39세 청년창업가로, 공고일 기준 3년 미만의 창업자(1~5명 구성팀)는 누구나 지원할 수 있다.

IT 등 우수 기술 보유자 대상으로 70여명 모집 … 사무공간·컨설팅·마케팅 홍보 등 지원