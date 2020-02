헤라 모델 이주영, 트랜스젠더 마현이로 걸크러시 만찢녀 등극

[아시아경제 강혜수 기자] 최근 헤라 TALK WITH THE GLOW 모델로 시선을 사로잡았던 보이시한 매력의 이주영이 트랜스젠더 역할로 다시 한 번 주목받고 있다.

