[굿모닝 증시]“삼성전자 '시총 상한제' 당장 수급에 큰 충격 줄 가능성 높지 않아”

우선 부담스럽게 보이는 부분이 삼성전자와 SK하이닉스가 국내 증시 상승의 주도주 역할을 하는 과정에서 시가총액 비중이 사상최고치에 달했다는 점이다. 전체 시가총액 기준으로 두 종목의 합산 비중은 30.4%까지 상승했다. 주도력을 유지할 수 있을지에 대한 고민이 깊어질 수 있는 상황이다. 이들의 주도력 발현 배경은 수요 회복에 대한 기대감이고 이는 미시적인 관점에서 본다면 이익 전망치에 투영된다고 볼 수 있다. 실제로 IT 섹터의 이익 전망치 개선 구간에서 시가총액 비중이 높아지는 모습이 뚜렷한데, 경험적인 관점에서 보면 해당 종목들의 비중 확대가 일단락되는 것은 주당순이익(EPS) 회복세가 둔화되는 국면이다. 적어도 사이클 측면에서 보면 EPS의 회복은 아직 전반부로 보인다.

◆ 조병현 유안타증권 연구원 =IT 하드웨어(반도체) 업종의 상승세가 연초 더욱 가속화되고 있다. 중장기 수요 회복 기대를 기반으로 외국인 순매수도 집중되고 있다. 다만 연초 이후만 봐도 삼성전자와 SK하이닉스가 10%대에 달하는 수익률을 기록하는 과정에서 기술적 지표들의 과열 신호가 등장하고 있다. 전날은 삼성전자에 대한 '30%룰'이 다시 이슈가 되면서 차익 실현의 빌미로 작용하기도 했다.