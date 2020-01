"생활고 때문에" 4세 아들 목졸라 살해한 30대 아버지

조사 결과 A 씨는 아내와 떨어져 살면서 B 군과 큰아들 C(6) 군을 홀로 키우고 있었던 것으로 확인됐다. 범행 당시 자택에는 C 군도 함께 있었던 것으로 파악됐다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.