대형건설사, 중소 정비사업 진입 본격화…전문 브랜드도 선봬

업계에서는 사실상 사업성이 떨어지는 중소규모 사업장에서 자회사를 통해 원가경쟁력을 개선한 '스펙다운(Spac down)' 형태의 공급이 이뤄질 것이라는 전망도 나온다. 한 업계 관계자는 "기존 브랜드의 훼손이 우려되는 상황에서 정부가 권장하는 소규모 사업으로 영역을 확장하는 과정에서 적극적으로 판단을 내린 것"이라고 설명했다.

