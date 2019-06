대신證, 태국 온라인주식거래 사업 개시

최명재 대신증권 대신증권 003540 | 코스피 현재가 13,750 전일대비 50 등락률 +0.36% 거래량 71,897 전일가 13,700 2019.06.10 11:02장중(20분지연) close IT본부장은 “빠르게 변하는 온라인 시장에서 동남아시아 증권사의 온라인 주식거래 시스템 구축에 대한 니즈가 갈수록 커져간다”고 말했다. 이어 “태국 부알루앙증권 브랜드 파워에 대신증권 대신증권 003540 | 코스피 현재가 13,750 전일대비 50 등락률 +0.36% 거래량 71,897 전일가 13,700 2019.06.10 11:02장중(20분지연) close 이 보유한 금융 IT 노하우를 접목한 ‘트레이드 마스터’가 해외 시장 경쟁력을 높이고 다양한 사업영역으로 진출할 교두보가 되길 기대한다”고 덧붙였다.

