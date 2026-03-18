성범죄자는 라이더 못한다더니…신규채용만 제한?

기존 배달기사는 그대로
소급적용 '구멍'
박호수기자
입력2026.03.18 15:14
01분 44초 소요
서울 중랑구에서 초등학생 두 아이를 키우는 학부모 한모씨(49)는 요즘 배달 음식을 시킬 때마다 가슴이 조마조마하다. '성범죄자 알림e'에 뜬 인물이 동네에서 배달한다는 소문이 돌기 시작한 것이다. 한씨는 "공동현관 비밀번호까지 자유자재로 누르고 드나드는 배달기사가 혹시 강력범죄자는 아닐까 걱정스럽다"며 "아이들만 있을 때 사고가 날까 무섭다"고 털어놨다.
성범죄·마약 등 강력범죄자의 배달업 종사를 막는 법안이 시행된 지 1년이 지났지만, 소급 적용이 안 되거나 플랫폼에서 관련 절차를 마련하지 않아 사각지대가 여전한 것으로 나타났다. 제도적 보완은 물론, 플랫폼 차원의 책임 있는 검증 절차가 필요하다는 지적이 나온다.
18일 법무부와 배달 업계 등에 따르면 지난해 1월 '생활물류서비스산업발전법(생물법)' 개정안이 시행됐다. 개정안에 따라 살인·강간·강도·유괴·마약 등 강력범죄 전력이 있는 자는 2~20년간 배달기사 등 소화물배송대행서비스사업에 종사할 수 없다. 배달 사업자는 기사를 채용할 때 범죄경력을 확인해야 하는 의무가 생겼다.
그러나 이 법 시행령은 '신규 채용'에 한해서만 이 같은 제한을 적용하고 있어 기존에 계약이 된 기사라면 계속 배달업에 종사할 수 있다. 소급 적용이 되지 않는 사각지대가 생긴 셈이다. 법 시행 전 이미 계약을 한 경우에는 범죄경력조회 대상에서도 제외된다. 플랫폼 특성상 계약 갱신 절차도 없어 과거 라이더로 등록했다면 강력범죄 전과자도 제약 없이 배달 일을 계속할 수 있는 것이다.
아시아경제가 인터뷰한 5년 차 이상 기사 10명은 모두 법 시행 이후로도 플랫폼에서 범죄경력 재확인을 요구받은 적이 없다고 밝혔다. "일단 등록하면 10년이고 20년이고 재확인 절차는 없다"는 것이다. 이렇다 보니 기사들 사이에서도 우려가 나온다. 국내 대표 배달기사 온라인 커뮤니티에는 "범죄자 몇 명 때문에 성실한 라이더들까지 의심받는다"고 토로하는 글이 적지 않다.
플랫폼들은 '현실적 어려움'을 이유로 뒷짐을 진 모습이다. 한 배달 플랫폼 관계자는 "전국 배달기사 규모가 40만명에 육박하는데 법적 강제성 없이 기존 종사자 전체를 전수조사하는 건 무리"라며 "개인정보 보호 때문에 범죄경력을 수시로 조회할 권한도 플랫폼에 없다"고 했다.
문제는 고위험군으로 분류된 위치추적 전자장치(전자발찌) 착용 대상자까지 여전히 배달업에 종사할 수 있다는 점이다. 2019년 기준 감독 대상자 3296명 중 일용직 종사자가 633명(19.2%)으로 분류됐는데, 당시 국회에선 이들 중 상당수가 배달기사라는 지적이 제기된 바 있다.
이후 법무부는 관리 효율을 위해 배달기사를 '일용 노동'이 아닌 '기타' 항목으로 분류하기 시작했다. 올해 1월 기준 전자발찌 착용 대상자 3231명 중 기타 업종 종사자는 428명(13.2%)으로 집계됐지만, 이 중 배달기사의 정확한 수는 공개되지 않고 있다. 법무부 관계자는 "준수사항 위반 여부를 확인해 관리를 강화하고 있다"면서도 "여전히 일부 존재하는 게 사실"이라고 했다.
지난 2024년 9월 한 온라인 커뮤니티에 전자발찌를 찬 배달 라이더 목격담이 공개됐다. 사진은 온라인 커뮤니티 '보배드림'에 게재된 전자발찌를 찬 배달 라이더의 사진. 온라인 커뮤니티 캡처원본보기 아이콘
법무부는 야간 시간대 외출 제한이나 특정 지역 출입금지 등 '특정업종 근무제한' 준수사항으로 배달업 종사를 실질적으로 제한하고 있다는 입장이다. 그러나 이 사항들만 피하면 여전히 배달기사로 일할 수 있다. 법무부 관계자는 "법원이 상당한 이유가 있다고 인정해야 준수사항을 변경할 수 있는데 직업 선택의 자유 등을 이유로 기각하면 막을 근거가 없다"고 설명했다.
전문가는 이 같은 현실을 '심각한 모순'이라고 지적한다. 이웅혁 건국대 경찰학과 교수는 "국가가 전자발찌를 채워 감시하면서도 정작 이들이 시민의 현관문 앞까지 접근하는 상황이 합법적으로 방치되는 건 심각한 모순"이라며 "플랫폼도 구조적 특성을 방패 삼아 사회적 책임을 외면할 게 아니라, 계약 갱신을 통해 범죄 이력을 재확인하는 등 허점을 바로잡아야 한다"고 강조했다.