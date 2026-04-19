수출 역량 보유 유망 소상공인 100개사 키운다

글로벌 소상공인 육성 사업 공고

중소벤처기업부는 수출 역량을 보유한 유망 소상공인이 수출기업으로 성장할 수 있도록 지원하는 '2026년 글로벌 소상공인(K-소상공인) 육성 사업'을 공고한다고 19일 밝혔다.

글로벌 소상공인 육성 사업은 유망 소상공인에게 수출역량 강화, 수출형 제품 개발 및 해외판로를 지원해 수출 선도기업으로 육성하는 사업으로 올해 새롭게 도입됐다.

수출 경쟁력이 강한 기업을 대상으로 비즈니스 모델에 따라 로컬트랙 60개사, 혁신트랙 40개사 등 총 100여 개사를 선발하며 실제 수출 성과 창출로 이어지도록 교육, 제품 개발, 마케팅·판로 등을 단계별로 지원한다.

선발되면 참여 업체별 수출 역량을 진단하고 4대 소비재(식품, 화장품, 패션, 생활용품)를 중심으로 관세 및 통관, 수출 노하우 등에 대한 교육을 진행한다. 또한 진출 시장 판매에 적합하고 현지 문화를 반영한 제품개선 및 현지화 전략 수립도 돕는다.

비즈니스 모델 고도화를 위한 제품 개발, 수출 브랜드 디자인 고도화, 인증 및 산업재산권 취득 등 스케일업을 위한 사업화 자금은 최대 1억원을 지원한다. 글로벌 특화프로그램에서는 글로벌 플랫폼 입점 교육, 국제 박람회 참여 지원 등을 통해 온·오프라인 해외 판로를 개척할 수 있게 한다.

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공고 세부 내용은 소상공인24 홈페이지와 중기부 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 공고일인 20일부터 내달 15일까지 소상공인24를 통해 접수할 수 있다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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