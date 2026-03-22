가벼워 보일 줄 알았는데…카톡 이모티콘 쓰면 호감도 높아진다

20·50대 실험서 호감·신뢰도 동반 상승

업무 대화에도 긍정적…기존 인식과 달라

카카오톡 대화에서 이모티콘을 사용할 경우 대방에 대한 호감도와 신뢰도가 높아진다는 연구 결과가 나와 눈길을 끈다. 특히 가족 간 대화에서 부모가 이모티콘을 사용할 때 자녀가 느끼는 심리적 거리감이 크게 줄어드는 것으로 나타났다.

카카오는 지난 20일 서울 성수동 헤이그라운드에서 '2026 카카오 일상혁신 컨퍼런스'를 열고 카카오와 카카오페이, 카카오모빌리티 등 카카오그룹의 서비스가 창출한 연구 성과를 공개했다고 22일 밝혔다. 이번 행사는 디지털 플랫폼이 일상에 미치는 영향을 분석하기 위해 선정된 학계 연구팀들의 발표로 구성됐다.

발표에 따르면 세대 간 소통에서 이모티콘의 효과가 특히 두드러졌다. 남윤주 한양대 교수 연구팀이 20대와 50대 각 38명씩 총 76명을 대상으로 진행한 실험에서 이모티콘을 사용할 경우 상대에 대한 호감도는 15.9% 상승하고 신뢰도 역시 전반적으로 높아지는 것으로 나타났다. 업무적 상황에서도 '가벼워 보일 수 있다'는 기존 인식과 다른 결과가 도출됐다. 이모티콘 사용 시 유능성 평가가 8~9%가량 올랐다.

가족 간 소통에서는 효과가 더 컸다. 부모가 이모티콘을 사용할 경우 자녀가 느끼는 심리적 거리감이 약 25% 감소하는 것으로 분석됐다. 연구팀은 이를 두고 "디지털 표현 방식이 세대 간 감정 전달을 보완하는 역할을 한다"고 설명했다.

고령층의 정서적 연결 강화 효과도 확인됐다. 사지연 서울대 교수 연구팀은 카카오톡 '선물하기' 기능을 통한 감사·축하 메시지가 전 연령층에서 정서적 유대감을 높이는 데 기여하며, 특히 60대 이상에서 만족도가 가장 높았다고 밝혔다. 또 정원준 수원대 교수 연구팀 조사에서는 60대 이상 응답자의 88.4%가 카카오톡과 카카오페이, 카카오T 등을 사용하며 삶의 질 향상을 체감했다고 응답했다.

소상공인 분야에서도 플랫폼 효과가 확인됐다. 카카오톡 채널을 운영하는 사업자들은 AI 기반 정밀 타기팅, 쇼핑몰 연계, 자동응답 기능 등에 대해 월평균 약 1만9500원의 가치를 부여한 것으로 나타났다. 이 중 AI 타기팅 기능이 약 48%로 가장 높은 비중을 차지했다.

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카카오 관계자는 "디지털 플랫폼이 단순한 편의를 넘어 정서적 연결과 사회적 가치를 만들어내고 있다"며 "앞으로도 사용자 관점에서 서비스의 역할과 개선 방향을 지속해서 연구할 것"이라고 밝혔다.

최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



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