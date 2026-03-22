소상공인 전용 신용카드 '비즈플러스카드' 23일부터 접수

NICE 신용평가점수 595~964점으로 요건 완화



중소벤처기업부는 소상공인 전용 신용카드 '소상공인 비즈플러스카드 지원사업' 신청·접수를 23일부터 시작한다. 이번부터 지원 요건을 완화하고 사용처를 확대했다.

소상공인 비즈플러스카드 지원사업은 지역신용보증재단의 보증서를 담보로 소상공인이 사업 운영에 필요한 비용 결제에 사용할 수 있는 최대 1000만원 한도의 신용카드 발급을 지원하는 사업이다.

올해는 현장의 목소리를 반영해 더 많은 소상공인이 보다 편리하게 카드를 이용할 수 있도록 지원 대상을 확대하고 사용처를 추가했다.

신용점수 요건은 기존 NICE 신용평점 595점~879점에서 595점~964점으로 확대됐고, 업력 기준도 1년 이상에서 6개월 이상으로 완화됐다. 지역신용보증재단의 유사 보증상품을 이미 지원받은 소상공인도 한도 제한 없이 최대 1000만원을 모두 지원받을 수 있다.

올해부터는 비즈플러스카드로 한국전력공사 고객센터를 통해 전기요금을 결제할 수 있게 된다. 고령층도 편리하게 전기요금을 납부할 수 있으며, 도·소매 업종의 소상공인을 위해 의류, 잡화 등의 사용처도 추가했다.

비즈플러스카드의 주요 혜택인 6개월 무이자 할부와 연회비 면제는 그대로 유지된다. 다만 올해 신규 신청 소상공인은 보증서 발급에 대한 보증료(연 7만원 상당)를 직접 납부해야 한다. 대신 작년과 달리 최대 5년 동안 캐시백 혜택이 제공된다.

비즈플러스카드 보증 신청은 23일부터 지역신용보증재단 '보증드림' 앱에서 하면 된다. 경기도 지역은 '이지 원(Easy One)'에서 접수받는다. 보증 승인 후 IBK기업은행 영업점을 방문해 카드발급을 신청할 수 있다. 4월 중순부터는 카드발급 신청 역시 앱으로 편리하게 진행될 예정이다.

자세한 내용은 중기부 홈페이지 공고문에서 확인할 수 있고, 지역신용보증재단 또는 IBK기업은행 영업점을 통해서도 안내받을 수 있다.

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최원영 소상공인정책실장은 "이번 개편으로 더 많은 소상공인분들이 비즈플러스카드를 사용할 수 있게 되었다"며 "많은 분들의 경영 활동에 실질적인 도움이 되길 바란다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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