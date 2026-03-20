"삼전보다 더 담았다” 상위 1%가 집중한 놀라운 반전주

지금 이 순간에도 수십 개의 '무료 추천종목'이 올라옵니다. 그런데 왜 볼수록 수익은 안 날까요? 답은 간단합니다. 공개된 정보는 이미 반영된 정보입니다.

HTS인포머셜 김호영 대표가 다른 이유는 하나다. 시장에 공개되기 전, 수급의 흐름을 읽는 눈을 가졌기 때문.

■ 김호영 대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제 (클릭)

김 대표는 초단기 타이밍 포착에 특화된 실전매매 전문가다. 최근 단타 종목 중심으로 연속 수익 기록을 달성중. 특히 장중 변동성이 심한 구간에서도 빠른 판단과 대응으로 짧은 시간 안에 수익을 내는 것이 강점이다.

■ 지금 입장하면 추천종목과 내일 전략노트까지 바로 확인! (클릭)

증권사 현장에서 쌓은 실전 경험, 그리고 수천 명의 개인투자자를 코칭한 노하우. 이 두 가지가 결합된 분석은 어디에서도 찾을 수 없는 차별점이라는 것.

정보의 홍수 속에서 진짜 기준 하나를 갖고 싶다면, 김호영 대표와 직접 이야기해보자.

☞ 매일 신고가 종목과 시황·전략을 확인하고 싶다면, 지금 참여!(클릭)

최근 핫이슈 종목

진흥기업 진흥기업 close 증권정보 002780 KOSPI 현재가 1,127 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,045 2026.03.20 개장전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"진흥기업, 모회사 효성중공업 변압기 증설 담당…AI인프라 수혜 기대" [클릭 e종목]"효성중공업, 과도한 저평가…목표주가↑" 진흥기업, 국토부 상호협력평가 3년 연속 최우수 기업 전 종목 시세 보기 , 우리로 우리로 close 증권정보 046970 KOSDAQ 현재가 2,455 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,085 2026.03.20 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]미 양자컴퓨터 종목 강세…한국 관련주도↑ [e공시 눈에 띄네]코스닥-17일 [e공시 눈에띄네] 코스닥-19일 전 종목 시세 보기 , 아남전자 아남전자 close 증권정보 008700 KOSPI 현재가 1,896 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,574 2026.03.20 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]아남전자, 자사주 공개매수 후 소각에 30%↑ [특징주]아남전자, 삼성 ‘하만협력팀’ 664조 전장 시장 공략…납품 이력 부각↑ 아남전자, 79억 규모 채무보증 결정 전 종목 시세 보기 , SK증권 SK증권 close 증권정보 001510 KOSPI 현재가 2,195 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,180 2026.03.20 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]자사주 소각 앞둔 SK증권, 연일 강세...8%대↑ [특징주]증시 급반등에 증권주 '불기둥'…SK증권 23%대↑ [특징주]이란 사태 격화에...증권주 동반 약세 전 종목 시세 보기 , 신성이엔지 신성이엔지 close 증권정보 011930 KOSPI 현재가 3,120 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,080 2026.03.20 개장전(20분지연) 관련기사 변동성 장세에서 ‘숨은 진주’찾았다면? 투자금 넉넉하게 마련해볼까 신성이엔지, 50억 규모 자사주 소각 결정 신성이엔지, 10대 1 주식 병합 전 종목 시세 보기

AD

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>