과산화수소로 식품 표백해 사용

위생 규정 위반으로 영업 정지돼

구독자 수 1300만명에 이르는 중국 유명 인플루언서가 광고한 인기 식품이 유해 화학 물질로 표백된 것으로 드러나 공분을 사고 있다. 해당 식품을 제조한 공장은 당국의 조사를 받은 뒤 영업 정지됐다.

최근 중국식품보 등 현지 매체 보도에 따르면, 중국 사회관계망서비스(SNS)에서 1300만명 넘는 구독자를 보유한 인플루언서 '루하'는 최근 '궁차이 치엔청뚜'라는 즉석식품을 광고했다. 그러나 이 식품은 당국 조사 결과 위생 문제를 위반한 사실이 드러났고, 판매 중단됐다.

중국 유명 인플루언서가 문제의 가공 식품을 시식하는 모습. 웨이보 캡처 AD 원본보기 아이콘

궁차이 치엔청뚜는 궁차이라는 줄기 채소와 소의 내장 부위를 매운 양념장에 비벼 먹는 음식이다. 루하는 자신의 SNS에서 라이브 방송을 통해 이 제품을 시식하는 먹방을 선보였고, 판매고는 3000만개를 넘어선 것으로 전해졌다.

그러나 궁차이 치엔청뚜를 생산하는 쓰촨성 소재 공장의 위생 문제가 드러나며 논란이 커졌다. 한 중국 매체는 해당 공장 내부 모습을 폭로했는데, 작업자가 조리 과정 도중 담배를 피우는가 하면, 지저분한 작업장 맨바닥에 고기를 쌓아놓은 채 손질하는 모습이 찍히기도 했다. 심지어 육류를 하얗게 표백하기 위해 식품 사용이 금지된 과산화수소를 사용하는 정황도 포착됐다.

궁차이 치엔청뚜 생산 공장 내부. 웨이보 캡처 원본보기 아이콘

결국 중국 식품 당국이 공장을 대상으로 현장 조사를 실시했으며, 이후 영업 중단 조처를 내렸다. 당국은 추가 조사를 통해 법적 절차에 나설 방침이다.

루하도 해당 제품 판매를 중단했으며 보상 절차에 착수했다. 루하 측은 "제품 1개당 3배로 보상하겠다"고 밝힌 상태다.

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한편 중국에선 최근 식품 위생 규정 위반 논란이 잇달아 터져 나오고 있다. 2023년 중국 산둥성 칭다오 맥주 공장에선 이른바 '소변 맥주' 사건이 발생하며 국내 칭다오 맥주 소비량까지 급감한 바 있다. 2021년에는 알몸의 직원들이 물에 들어가 배추를 세척하는 '알몸 배추' 사건이 터져 중국산 김치, 식자재에 대한 우려가 커졌다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr



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