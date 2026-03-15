이 대통령 "문화예술계 산소부족…기존 시스템 밑 빠진 독 물 붓기"
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李대통령 내외, 창원 예술인과 차담회
"예술정책 부정부패 수단 전락하기도"
이재명 대통령이 15일 경남 창원시 마산합포구 창동예술촌 아트센터에서 열린 창원 지역예술인과의 대화에서 발언하고 있다. 연합뉴스
이어 이 대통령은 "(문화예술인) 정책을 만들면 중간쯤에서 멈춘다. 어떤 경우에는 부정부패 수단으로 전락하기도 한다"며 "지방 행정을 하며 보니 창작 지원을 하면 회장들 몇 명이 다 중간에서 해 먹어버린다"고 꼬집었다.
또 이 대통령은 "현장에서부터 좀 주체적인 노력이 많이 필요할 것 같다"며 "(문화예술인들 사이에) 해주면 다행이고 아니면 그만이고 (라는 생각이 있다)"라고 지적했다. 기업인들이나 복지 수요자들과 달리 지원을 요구하는 목소리가 작다는 취지다.
이 대통령은 "지원 사업이나 규모나 이런 것 많이 해 볼 생각인데 기존 지원 시스템에 의하면 어쩌면 밑 빠진 독에 물 붓기처럼 될 수 있겠다"면서 "자칫 잘못하면 몇몇 사람의 배만 불려 주는 결과가 되지 않을까 그런 우려점이 있다"고 말했다.
한편 함께 참여한 김 여사는 "모세혈관처럼 있는 여러분이 계셔서 우리 대한민국 K-컬쳐가 해외에서 선망의 대상이 되고 궁금증의 대상이 된 것 같다"며 "악한 환경 속에서도 고군분투하시는 여러분 응원한다"고 격려했다.
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아울러 김 여사는 이 대통령을 가리키며 "이분께 많이 요구하시기 바란다. 소통을 많이 해주시는 게 정말 중요할 것 같다"고 말해 참석자들 사이에서 웃음이 나오기도 했다.
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