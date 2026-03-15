李대통령 내외, 창원 예술인과 차담회

"예술정책 부정부패 수단 전락하기도"

이재명 대통령이 15일 경남 창원시 마산합포구 창동예술촌 아트센터에서 열린 창원 지역예술인과의 대화에서 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령은 15일 "대한민국이 문화강국으로 발돋움하고 해외에서도 상당히 선망하기는 하는데 제가 보기엔 문화예술계 바닥 밑바탕은 그렇게 튼튼하지 못하다"며 "산소부족으로 썩어가는 것 아니냐는 생각도 든다"고 지적했다.

이 대통령은 김혜경 여사와 15일 경남 창원 창동예술촌 아트센터를 찾아 지역예술인들과 차담회를 갖고 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "다른 분야는 신경을 쓰면 일선에 가서 닿는데 문화예술 분야는 (지원이) 들어가면 쪼개지고 또 쪼개지면서 끝이 없다시피 해 정말 다종다기하다"면서 "그래서 일률적인 정책을 만들어 집행하기가 정말 어렵다"고 토로했다.

이어 이 대통령은 "(문화예술인) 정책을 만들면 중간쯤에서 멈춘다. 어떤 경우에는 부정부패 수단으로 전락하기도 한다"며 "지방 행정을 하며 보니 창작 지원을 하면 회장들 몇 명이 다 중간에서 해 먹어버린다"고 꼬집었다.

또 이 대통령은 "현장에서부터 좀 주체적인 노력이 많이 필요할 것 같다"며 "(문화예술인들 사이에) 해주면 다행이고 아니면 그만이고 (라는 생각이 있다)"라고 지적했다. 기업인들이나 복지 수요자들과 달리 지원을 요구하는 목소리가 작다는 취지다.

이 대통령은 "지원 사업이나 규모나 이런 것 많이 해 볼 생각인데 기존 지원 시스템에 의하면 어쩌면 밑 빠진 독에 물 붓기처럼 될 수 있겠다"면서 "자칫 잘못하면 몇몇 사람의 배만 불려 주는 결과가 되지 않을까 그런 우려점이 있다"고 말했다.

한편 함께 참여한 김 여사는 "모세혈관처럼 있는 여러분이 계셔서 우리 대한민국 K-컬쳐가 해외에서 선망의 대상이 되고 궁금증의 대상이 된 것 같다"며 "악한 환경 속에서도 고군분투하시는 여러분 응원한다"고 격려했다.

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아울러 김 여사는 이 대통령을 가리키며 "이분께 많이 요구하시기 바란다. 소통을 많이 해주시는 게 정말 중요할 것 같다"고 말해 참석자들 사이에서 웃음이 나오기도 했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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