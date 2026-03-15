청주지법, 징역 1년 2개월 집유 3년 선고

분류 작업 담당 중 바코드 스캔 안 하고 절도

택배 물류센터에서 근무하면서 고가의 전자기기 등 1억2000만원 상당의 택배들을 빼돌린 30대에게 징역형의 집행유예가 선고됐다.

15일 연합뉴스에 따르면 청주지법 형사3단독(지윤섭 부장판사)은 절도 혐의로 기소된 30대 남성 A씨에게 징역 1년 2개월에 집행유예 3년을 선고했다. 재판부는 또 A씨에게 160시간의 사회봉사를 함께 명령했다.

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A씨는 청주시 흥덕구의 한 물류센터에서 근무하면서 지난해 2월부터 5월까지 지인 2명과 함께 127차례에 걸쳐 총 1억2000만원 상당의 택배 물품을 훔친 혐의로 재판에 넘겨졌다. 택배 분류 작업을 담당한 A씨는 고가의 전자기기가 들어있는 상자를 노려 송장 바코드를 스캔하지 않거나 송장을 부착하지 않고 빼뒀다가 몰래 가져간 것으로 조사됐다. 훔친 물품은 대부분 스마트폰, 스마트워치, 무선 이어폰 등이다. A씨는 훔친 물품 가운데 일부를 장물업자 등에게 되판 것으로 전해졌다.

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지 부장판사는 "피고인은 공범들과 공모해 조직적으로 범행해 죄질이 불량하고, 피해 규모도 크다"고 지적했다. 양형 이유에 대해 "피해를 변제하고 합의한 점, 수사기관에 자수서를 제출한 점, 실제로 취득한 이익이 일부인 점 등을 종합해 형을 정했다"고 설명했다.

김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



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